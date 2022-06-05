Сомнения не спасли. Омичка лишилась крупной суммы под давлением мошенников

Сомнения омички развеял специалист службы безопасности. Неизвестный назвал персональные данные, прошлое место работы и даже размер зарплаты. Потерпевшая в страхе перевела деньги на счет. Отмечается, мошенники не прерывали разговор и не давали времени для принятия решений.