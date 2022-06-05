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Сомнения не спасли. Омичка лишилась крупной суммы под давлением мошенников

Сомнения не спасли. Омичка лишилась крупной суммы под давлением мошенников

5 июня, 16:01
Фото: 1MI

Омичка потеряла почти 60 тыс руб после телефонного звонка

Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась 26-летняя омичка. Она рассказала, что лишилась почти 60 000 рублей после звонка мошенников. Правоохранители сообщили подробности.

Сначала женщине позвонил мужчина, представился сотрудником банка. Он предупредил, что якобы некто пытается оформить заем. Спасти средства на карте можно, переведя уже одобренную сумму на «безопасный» счет.

Сомнения омички развеял специалист службы безопасности. Неизвестный назвал персональные данные, прошлое место работы и даже размер зарплаты. Потерпевшая в страхе перевела деньги на счет. Отмечается, мошенники не прерывали разговор и не давали времени для принятия решений.

На следующий день женщина убедилась — попала в ловушку злоумышленников. «Сотрудники банка» позвонили ей вновь, уже с предложением открыть новый кредит.

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Мошенничество
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