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Омский аэропорт заявил о рисках массового вывода самолетов с рейсов

Омский аэропорт заявил о рисках массового вывода самолетов с рейсов

5 июня, 18:23
Фото: 1MI
Проблема в техническом обслуживании.

Представители омского аэропорта заявили о рисках массового вывода самолетов с маршрутов из-за проблем с техническим обслуживанием. По прогнозам Минтранса, такой сценарий возможен уже этой осенью. Проблему поднимали на заседании профильного комитета Заксобрания Омской области.

О вероятности массового вывода парка воздушных судов упоминается в графе «Прогнозируемые риски» в материалах с заседания регионального парламента, передают «Коммерческие вести».

Последнее комплексное техническое обследование омского аэропорта было в 2018 году. Тогда эксперты оценивали международный терминал (А). Заключение: ограниченно работоспособное состояние.

Сейчас, на фоне уменьшения пассажиропотока и ограничений на полеты, терминал пока выдерживает эксплуатацию. Однако аналитики местного минтранса предполагают, что работы хватит всего на ближайшие годы.

#Общество#Экономика#Новости#Омск#Аэропорт#Прогнозы
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