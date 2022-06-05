Омский аэропорт заявил о рисках массового вывода самолетов с рейсов

Представители омского аэропорта заявили о рисках массового вывода самолетов с маршрутов из-за проблем с техническим обслуживанием. По прогнозам Минтранса, такой сценарий возможен уже этой осенью. Проблему поднимали на заседании профильного комитета Заксобрания Омской области.
О вероятности массового вывода парка воздушных судов упоминается в графе «Прогнозируемые риски» в материалах с заседания регионального парламента, передают «Коммерческие вести».
Последнее комплексное техническое обследование омского аэропорта было в 2018 году. Тогда эксперты оценивали международный терминал (А). Заключение: ограниченно работоспособное состояние.
Сейчас, на фоне уменьшения пассажиропотока и ограничений на полеты, терминал пока выдерживает эксплуатацию. Однако аналитики местного минтранса предполагают, что работы хватит всего на ближайшие годы.