Место оживленное. В Омске установили границы памятника культурного наследия

В Омске установили границы объекта культурного наследия. Памятником истории является «Здание, где в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. размещался госпиталь, находился на излечении в 1942 году и работал академик Николай Николаевич Бурденко».
Объект расположен по адресу ул. Ленина, 10. Приказ об утверждении границ памятника опубликован минкультом за подписью министра Юрия Трофимова.
Теперь земельные участки в границах объекта будут под особым режимом. Там запрещено капитальное строительство и расширение уже существующих построек, проведение земляных и иных работ. Исключение: процедуры по сохранению исторической или природной среды памятника культуры. А вот вести хозяйственную деятельность и сохранять здание не только можно, а даже нужно.
Отметим, сейчас в здании расположены юридические фирмы, несколько точек общепита, книжный магазин, школа танцев, офис психолога, мастерская по изготовлению рюкзаков, кадровый центр, узкоспециализированные магазины, Управление Судебного департамента в Омской области, отель, профильные студии, школа эстрадного вокала, Сибирский институт профессиональной переподготовки и бизнес-образования, агентство недвижимости, парикмахерские и др.