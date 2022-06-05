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Место оживленное. В Омске установили границы памятника культурного наследия

Место оживленное. В Омске установили границы памятника культурного наследия

5 июня, 15:34
Фото: 1MI

В Омске установили границы исторического памятника на Ленина

На территории отныне запрещено капитальное строительство.

В Омске установили границы объекта культурного наследия. Памятником истории является «Здание, где в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. размещался госпиталь, находился на излечении в 1942 году и работал академик Николай Николаевич Бурденко».

Объект расположен по адресу ул. Ленина, 10. Приказ об утверждении границ памятника опубликован минкультом за подписью министра Юрия Трофимова.

Теперь земельные участки в границах объекта будут под особым режимом. Там запрещено капитальное строительство и расширение уже существующих построек, проведение земляных и иных работ. Исключение: процедуры по сохранению исторической или природной среды памятника культуры. А вот вести хозяйственную деятельность и сохранять здание не только можно, а даже нужно.

2GIS

Отметим, сейчас в здании расположены юридические фирмы, несколько точек общепита, книжный магазин, школа танцев, офис психолога, мастерская по изготовлению рюкзаков, кадровый центр, узкоспециализированные магазины, Управление Судебного департамента в Омской области, отель, профильные студии, школа эстрадного вокала, Сибирский институт профессиональной переподготовки и бизнес-образования, агентство недвижимости, парикмахерские и др.

#Город#Новости#Омск#Памятник#Минкульт
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