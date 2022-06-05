Место оживленное. В Омске установили границы памятника культурного наследия

Теперь земельные участки в границах объекта будут под особым режимом. Там запрещено капитальное строительство и расширение уже существующих построек, проведение земляных и иных работ. Исключение: процедуры по сохранению исторической или природной среды памятника культуры. А вот вести хозяйственную деятельность и сохранять здание не только можно, а даже нужно.