Крылатые качели. Омичей ждут заморозки до -7 и резкое потепление до +30

Новая неделя в Омске стартует с ночных заморозков. Похолодает местами до -7 градусов, ожидается туман. Однако 6 июня днем погода стабилизируется: +17…+22, без осадков.
В ночь с понедельника на вторник столбик термометра вновь опустится ниже нуля. Заморозки в приземном слое до -7 градусов.
Днем 7 июня местные синоптики наконец-то прогнозируют лето. Температура воздуха +22…+27, кратковременный дождь, возможна гроза. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.
В ночь на среду омичам лучше не выбираться из теплой постели. Заморозки до -2 градусов, местами осадки и грозы. В отдельных районах порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Суровые условия сохранятся и днем 8 июня. Однако существенно потеплеет — до +30.