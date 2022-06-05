Крылатые качели. Омичей ждут заморозки до -7 и резкое потепление до +30

В ночь на среду омичам лучше не выбираться из теплой постели. Заморозки до -2 градусов, местами осадки и грозы. В отдельных районах порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Суровые условия сохранятся и днем 8 июня. Однако существенно потеплеет — до +30.