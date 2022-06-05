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Крылатые качели. Омичей ждут заморозки до -7 и резкое потепление до +30

Крылатые качели. Омичей ждут заморозки до -7 и резкое потепление до +30

5 июня, 13:27
Фото: 1MI

В Омске похолодает до -7 и резко потеплеет до +30

Под такую погоду сложно подобрать гардероб.

Новая неделя в Омске стартует с ночных заморозков. Похолодает местами до -7 градусов, ожидается туман. Однако 6 июня днем погода стабилизируется: +17…+22, без осадков.

В ночь с понедельника на вторник столбик термометра вновь опустится ниже нуля. Заморозки в приземном слое до -7 градусов.

Днем 7 июня местные синоптики наконец-то прогнозируют лето. Температура воздуха +22…+27, кратковременный дождь, возможна гроза. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

В ночь на среду омичам лучше не выбираться из теплой постели. Заморозки до -2 градусов, местами осадки и грозы. В отдельных районах порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Суровые условия сохранятся и днем 8 июня. Однако существенно потеплеет — до +30.

ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"
#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Погода в Омске#Прогноз погоды
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