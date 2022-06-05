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Хирурги спасли омичку, у которой случился приступ аппендицита во время родов

Хирурги спасли омичку, у которой случился приступ аппендицита во время родов

5 июня, 14:28
Фото: 1MI
Первое время пациентка не придавала значение боли.

Минздрав поведал об удивительной истории. 40-летняя беременная женщина находилась еще в родильном зале, когда почувствовала острую боль внизу живота, но в первое время не придала ей значение. Пациентку с острой хирургической патологией доставили в БСМП-1. Требовалась операция.

Хирургическое вмешательство на вторые сутки после родов могло негативно сказаться на состоянии женщины.

«Сократившаяся матка ограничивала обзор для хирурга. К тому же воспалённый отросток был обнаружен под печенью, что было связано со смещением органов брюшной полости, а это ещё осложняло операцию и требовало от врачей особой осторожности», — рассказал заместитель главврача медучреждения Александр Пропп.

Операция прошла успешно, подтвердили в минздраве. Известно, что аппендицит у беременных опасен, он может протекать незаметно, его сложно диагностировать. Например, в прошлом месяце омские хирурги прооперировали пациентку на 38-й неделе беременности.

#Общество#Новости#Омск#Медицина#Беременность#БСМП-1#Минздрав
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