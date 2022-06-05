Хирурги спасли омичку, у которой случился приступ аппендицита во время родов

Минздрав поведал об удивительной истории. 40-летняя беременная женщина находилась еще в родильном зале, когда почувствовала острую боль внизу живота, но в первое время не придала ей значение. Пациентку с острой хирургической патологией доставили в БСМП-1. Требовалась операция.
Хирургическое вмешательство на вторые сутки после родов могло негативно сказаться на состоянии женщины.
«Сократившаяся матка ограничивала обзор для хирурга. К тому же воспалённый отросток был обнаружен под печенью, что было связано со смещением органов брюшной полости, а это ещё осложняло операцию и требовало от врачей особой осторожности», — рассказал заместитель главврача медучреждения Александр Пропп.
Операция прошла успешно, подтвердили в минздраве. Известно, что аппендицит у беременных опасен, он может протекать незаметно, его сложно диагностировать. Например, в прошлом месяце омские хирурги прооперировали пациентку на 38-й неделе беременности.