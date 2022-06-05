Хирурги спасли омичку, у которой случился приступ аппендицита во время родов

«Сократившаяся матка ограничивала обзор для хирурга. К тому же воспалённый отросток был обнаружен под печенью, что было связано со смещением органов брюшной полости, а это ещё осложняло операцию и требовало от врачей особой осторожности», — рассказал заместитель главврача медучреждения Александр Пропп.