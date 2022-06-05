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Для оптимизации работ. Застройщику детсада в Омской области увеличили сумму аванса

Для оптимизации работ. Застройщику детсада в Омской области увеличили сумму аванса

5 июня, 10:26
Фото: 1MI

Застройщик детского сада в Большеречье получил повышенный аванс

Мера призвана увеличить темпы строительства объекта.

Строительство детского сада в Большеречье ускорится. Об этом сообщает региональный минстрой. Речь об учреждении дошкольного образования на 101 место.

Застройщику выплатят аванс в размере 30% от проектной стоимости. Это позволит вывести на стройплощадку дополнительные бригады. Решение принято облправительством. Детский сад планируется сдать в эксплуатацию к концу декабря 2022 года.

С начала года в России заметно подорожали строительные материалы. Поэтому сметы на объектах в Омской области корректируются. Напомним, с 30 марта в силу вступили изменения в законе о госзакупках. Так, некоторые заказчики получили право устанавливать повышенные авансы. 

#Экономика#Новости#Омская область#Большеречье#Строительство#Детский сад#Госзакупки#Касается каждого
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