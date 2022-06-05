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Дело экс-чиновницы Степановой за взятки в 7 млн руб вновь рассмотрят в Омске

Дело экс-чиновницы Степановой за взятки в 7 млн руб вновь рассмотрят в Омске

5 июня, 19:12
Фото: скриншот трансляции Дома Журналистов
Спустя перерыва в полгода.

Куйбышевский районный суд после очередного долгого перерыва вновь рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра энергетики и ЖКК Омской области Марины Степановой. Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на источник в суде.

Марина Степанова уроженка Свердловской области. В феврале 2019 года стала и. о. директора омского фонда капремонта. Уже в конце 2020 года подала в отставку, а в 2021 получила должность в минэнерго. Чиновницу арестовали в апреле того же года. Обвиняют в получении крупной взятки и коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии правоохранителей, Степанова получала от бизнесменов деньги, подарки и услуги на общую сумму более семи миллионов рублей. Взамен помогала подрядчикам выигрывать конкурсы на госзаказы.

Обвиняемая вину отрицает. В октябре 2021 года ее отправили под домашний арест. Суд арестовал имущество примерно на 14 миллионов рублей.

Напомним, ранее адвокаты Степановой подавали ходатайство о передачи дела для рассмотрения в любой районный суд Свердловской области. Однако жалобу не удовлетворили. Теперь дело вновь рассмотрят в Омске.

#Общество#Новости#Омск#Марина Степанова#Уголовное дело#Суд
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