Дело экс-чиновницы Степановой за взятки в 7 млн руб вновь рассмотрят в Омске

Куйбышевский районный суд после очередного долгого перерыва вновь рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра энергетики и ЖКК Омской области Марины Степановой. Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на источник в суде.
Марина Степанова уроженка Свердловской области. В феврале 2019 года стала и. о. директора омского фонда капремонта. Уже в конце 2020 года подала в отставку, а в 2021 получила должность в минэнерго. Чиновницу арестовали в апреле того же года. Обвиняют в получении крупной взятки и коммерческом подкупе в особо крупном размере.
По версии правоохранителей, Степанова получала от бизнесменов деньги, подарки и услуги на общую сумму более семи миллионов рублей. Взамен помогала подрядчикам выигрывать конкурсы на госзаказы.
Обвиняемая вину отрицает. В октябре 2021 года ее отправили под домашний арест. Суд арестовал имущество примерно на 14 миллионов рублей.
Напомним, ранее адвокаты Степановой подавали ходатайство о передачи дела для рассмотрения в любой районный суд Свердловской области. Однако жалобу не удовлетворили. Теперь дело вновь рассмотрят в Омске.