Дело экс-чиновницы Степановой за взятки в 7 млн руб вновь рассмотрят в Омске

Марина Степанова уроженка Свердловской области. В феврале 2019 года стала и. о. директора омского фонда капремонта. Уже в конце 2020 года подала в отставку, а в 2021 получила должность в минэнерго. Чиновницу арестовали в апреле того же года. Обвиняют в получении крупной взятки и коммерческом подкупе в особо крупном размере.