300 тысяч в студию! Лучшим водителем троллейбуса в России стала омичка

Сегодня, 5 июня, огласили результаты XX Всероссийского конкурса водительского мастерства среди управляющих троллейбусом. Победу одержала представительница Омской области Светлана Нечепоренко. Денежный приз составит 300 000 рублей.
Еще одна участница нашей команды, Олеся Чернышенко, стала четвертой. На втором месте — Сергей Василенко из Самары. Замыкает тройку лидеров гость из Барнаула Вячеслав Юшкевич. Они также получат денежные призы.
Напомним, юбилейный всероссийский конкурс в этом году проходил в Омске. На состязания приехали участники из 29 регионов страны.