В ДВФУ пройдет круглый стол литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева

В работе круглого стола ожидается участие идейного вдохновителя премии и ее многолетнего куратора Вячеслава Коновалова, который называет культуру человека его путеводной звездой, сообщает primamedia.ru.
«Но как зажигаются эти звезды?» — задает вопрос Коновалов и сам же отвечает на него. В литературе это делается путем участия в конкурсах и получения премий. Например, благодаря премии имени В. К. Арсеньева уже в течение трех лет на литературном горизонте Дальнего Востока появляются новые яркие звезды, которые потом «светят всей России, всему миру».
На форуме ждут и известного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, считающего дальневосточную литературу и премию Арсеньева одним из центров, которые способствуют тому, чтобы огромные российские пространства могли объединиться в единую страну.
Еще одним известным гостем станет автор книги «Подлинная история Анны Карениной», литературный критик и лауреат Государственной премии РФ Павел Басинский, считающий Владимира Арсеньева основоположником литературы Дальнего Востока в ХХ веке. А его произведения «Дерсу Узала» и «Сквозь тайгу», по словам критика, — непревзойденные образцы дальневосточной прозы.
По его мнению, посредством вручения премий, которые носят имя больших писателей, удается поддержать тех, кто, следуя за образцами, может написать принципиально новые литературные произведения.
Как это делает еще один участник круглого стола Андрей Геласимов. Сегодня он самый популярный во Франции российский писатель современности.
Литературную премию, которая носит имя выдающегося писателя, этнографа, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, считают самым масштабным ежегодным литературным мероприятием. С помощью премии ее инициаторы оказывают поддержку молодым и маститым мастерам слова, которые проживают в дальневосточных регионах. По уже сложившейся традиции имена победителей и номинантов премии назовут в декабре.
Круглый стол можно посмотреть в прямой трансляции на телеканале «Восток 24», сайте Rutube, сайте медиахолдинга «ПримаМедиа».