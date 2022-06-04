В ДВФУ пройдет круглый стол литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева

«Но как зажигаются эти звезды?» — задает вопрос Коновалов и сам же отвечает на него. В литературе это делается путем участия в конкурсах и получения премий. Например, благодаря премии имени В. К. Арсеньева уже в течение трех лет на литературном горизонте Дальнего Востока появляются новые яркие звезды, которые потом «светят всей России, всему миру».