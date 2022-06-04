«Уехал» на 10 суток. В Омске мотоциклист неудачно попытался обхитрить полицейских

В минувший четверг, 2 июня, полицейские во время патрулирования Кировского округа заметили мотоциклиста, который ехал не слишком прямо. В районе автовокзала водителя попросили остановиться, но он спровоцировал полицейскую погоню.
Пытаясь скрыться, водитель грубо нарушил правила дорожного движения, серьезно превысил скорость и несколько раз проехал на красный сигнал светофора. Догнать дерзкого мотоциклиста удалось только у гаражей на улице Химиков.
Нарушителем оказался 33-летний местный житель. Он выглядел пьяным, однако проходить тест на алкоголь отказался. В итоге на него составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП, а мотоцикл отправили на штрафстоянку. Вдобавок к этому на мужчину составили протоколы по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ за все нарушения закона, которые он допустил.
В Советском районном суде омича решили отправить под арест на 10 суток, уточнили в пресс-службе омской полиции.