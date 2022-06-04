Город55
ГлавноеВсе новости
«Уехал» на 10 суток. В Омске мотоциклист неудачно попытался обхитрить полицейских

«Уехал» на 10 суток. В Омске мотоциклист неудачно попытался обхитрить полицейских

4 июня, 19:29
Фото: 55.мвд.рф

Омич на мотоцикле устроил ночную погоню с полицией

Омича отправили под арест.

В минувший четверг, 2 июня, полицейские во время патрулирования Кировского округа заметили мотоциклиста, который ехал не слишком прямо. В районе автовокзала водителя попросили остановиться, но он спровоцировал полицейскую погоню.

Пытаясь скрыться, водитель грубо нарушил правила дорожного движения, серьезно превысил скорость и несколько раз проехал на красный сигнал светофора. Догнать дерзкого мотоциклиста удалось только у гаражей на улице Химиков.

Нарушителем оказался 33-летний местный житель. Он выглядел пьяным, однако проходить тест на алкоголь отказался. В итоге на него составили протокол по  ч. 2 ст. 12.26 КоАП, а мотоцикл отправили на штрафстоянку. Вдобавок к этому на мужчину составили протоколы по  ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ за все нарушения закона, которые он допустил.

В Советском районном суде омича решили отправить под арест на 10 суток, уточнили в пресс-службе омской полиции.

55.мвд.рф
#Происшествия#Новости#Омск#Мотоцикл#Видео
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18