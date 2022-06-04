Смертельный блэкаут. Отключение электричества уничтожило омскую перепелиную ферму

На странице фермера говорится, что буквально за четыре дня до случившегося на Тарской перепелиной ферме запустили новую линию по продаже домашнего куриного яйца. Судя по всему, погибли и перепелки, и домашние курицы. Всего же на ферме насчитывалось порядка 1 тыс голов птиц.