Смертельный блэкаут. Отключение электричества уничтожило омскую перепелиную ферму

Первый день лета обернулся страшной трагедией для жителей Тары: из-за отключения света пострадала перепелиная ферма. Все птицы погибли, и работу фермы пришлось приостановить. О случившемся рассказал омский фермер Алексей Андреев на своей странице «ВКонтакте».
«Сегодня ночью был выключен свет в городе, в том числе и в аэропорту, где и находилось ЛПХ перепелиной фермы. Соответственно, помещение, где находилась птица, было обесточено. Соответственно, без оборудования вся птица погибла», — рассказал о трагедии фермер.
Алексей Андреев принес извинения постоянным покупателям и сообщил, что в ближайшее время перепелиных яиц и тушек в продаже не будет. Он также пообещал восстановить ферму. Разбираться с виновными в отключении электричества будут следователи, отметил фермер.
Предприниматель добавил, что на ферме был генератор, однако электричество отключили поздно ночью, и подсобный рабочий не успел среагировать. Птицу спасти не удалось.
На странице фермера говорится, что буквально за четыре дня до случившегося на Тарской перепелиной ферме запустили новую линию по продаже домашнего куриного яйца. Судя по всему, погибли и перепелки, и домашние курицы. Всего же на ферме насчитывалось порядка 1 тыс голов птиц.