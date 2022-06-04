Присяжные не помогли. В Омске двух приятелей осудили за случайное убийство прохожего

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" завели на двух омичей возрастом 20 и 33 года. Они, по версии следствия, в ночь на 9 марта 2021 года в состоянии опьянения прогуливались в районе ул.СибНИИСХоз, когда встретили ранее незнакомого 30-летнего мужчину.
Мужчины серьезно избили прохожего на фоне случайного конфликта. Через несколько часов омич скончался на месте.
Омичей задержали, уголовное дело в отношении них передали на рассмотрение суду присяжных. Те полностью признали вину омичей без снисхождения. Накануне, 3 июня, Первомайский районный суд приговорил омичей к 9 и 11 годам колонии соответственно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.