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Присяжные не помогли. В Омске двух приятелей осудили за случайное убийство прохожего

Присяжные не помогли. В Омске двух приятелей осудили за случайное убийство прохожего

4 июня, 09:58
Фото: 1MI

Двух омичей осудили за убийство прохожего

Дело рассматривали с участием присяжных.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" завели на двух омичей возрастом 20 и 33 года. Они, по версии следствия, в ночь на 9 марта 2021 года в состоянии опьянения прогуливались в районе ул.СибНИИСХоз, когда встретили ранее незнакомого 30-летнего мужчину. 

Мужчины серьезно избили прохожего на фоне случайного конфликта. Через несколько часов омич скончался на месте.

Омичей задержали, уголовное дело в отношении них передали на рассмотрение суду присяжных. Те полностью признали вину омичей без снисхождения. Накануне, 3 июня, Первомайский районный суд приговорил омичей к 9 и 11 годам колонии соответственно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области. 

#Происшествия#Новости#Омск#Травма#Убийство#Избиение#Суд#Присяжные#Ольга Акамова
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