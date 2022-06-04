Омского хоккеиста Мирошниченко допустили к тренировкам после курса лечения лимфомы

18-летний хоккеист «Омских крыльев» Иван Мирошниченко прошел курс лечения лимфомы Ходжкина, его уже допустили к тренировкам. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист портала The Athletic Марк Годин со ссылкой на директора Центрального скаутского бюро НХЛ Дэна Марра.