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Охрана вытрезвителя, смертельный блэкаут и новый глава ДОСААФ. Главные события Омска

Охрана вытрезвителя, смертельный блэкаут и новый глава ДОСААФ. Главные события Омска

4 июня, 20:00
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. Об охране. В Омске ищут компанию, которая обеспечит охрану Центра социальной адаптации на улице Семиреченская в Омске. Речь идет о вытрезвителе, который собираются открыть в июле. На охранников готовы потратить больше 700 тыс рублей. 

Обойдутся без оружия. На охранников для вытрезвителя в Омске потратят 700 тыс рублей
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Новость №2. Об электричестве. Первый день лета обернулся страшной трагедией для жителей Тары: из-за отключения света пострадала перепелиная ферма. Все птицы погибли, и работу фермы пришлось приостановить. 

Смертельный блэкаут. Отключение электричества уничтожило омскую перепелиную ферму
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Новость №3. О планах. Город55 взял традиционное интервью у нового руководителя омского ДОСААФ. Владимир Флегентов рассказал, о работе тира, судьбе картинга и других интересных планах работы организации. Больше подробностей можно прочитать в материале ниже. 

«Гарантирую: тир будет работать». Новый глава омского ДОСААФ Флегентов о своих планах
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#Город#Новости#Омская область#Новости#Омск#Итоги#Ольга Акамова
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