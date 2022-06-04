Охрана вытрезвителя, смертельный блэкаут и новый глава ДОСААФ. Главные события Омска

Новость №1. Об охране. В Омске ищут компанию, которая обеспечит охрану Центра социальной адаптации на улице Семиреченская в Омске. Речь идет о вытрезвителе, который собираются открыть в июле. На охранников готовы потратить больше 700 тыс рублей.
Новость №2. Об электричестве. Первый день лета обернулся страшной трагедией для жителей Тары: из-за отключения света пострадала перепелиная ферма. Все птицы погибли, и работу фермы пришлось приостановить.
Новость №3. О планах. Город55 взял традиционное интервью у нового руководителя омского ДОСААФ. Владимир Флегентов рассказал, о работе тира, судьбе картинга и других интересных планах работы организации. Больше подробностей можно прочитать в материале ниже.