Охрана вытрезвителя, смертельный блэкаут и новый глава ДОСААФ. Главные события Омска

Новость №1. Об охране. В Омске ищут компанию, которая обеспечит охрану Центра социальной адаптации на улице Семиреченская в Омске. Речь идет о вытрезвителе, который собираются открыть в июле. На охранников готовы потратить больше 700 тыс рублей.