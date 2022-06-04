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Обойдутся без оружия. На охранников для вытрезвителя в Омске потратят 700 тыс рублей

Обойдутся без оружия. На охранников для вытрезвителя в Омске потратят 700 тыс рублей

4 июня, 18:04
Фото: 55.мвд.рф

В Омске на охрану вытрезвителя выделили 700 тыс рублей

Здание будет под круглосуточной охраной.

На портале Госзакупок появилось сообщение о поиске компании, которая обеспечит охрану Центра социальной адаптации на улице Семиреченская в Омске. Речь идет о вытрезвителе, который собираются открыть в июле.

Согласно документации, на охранников выделили 734 тыс рублей до конца года, или на 6 месяцев с момента открытия вытрезвителя. Деньги потратят на 4 296 человеко-часов. Предполагается, что здание будет охраняться круглосуточно, при этом на территории здания будет находиться один человек — вероятно, для работы в вытрезвителе привлекут как минимум двух охранников.

В требованиях для охранников говорится, что они не будут иметь оружия или спецсредств, но должны будут иметь при себе телефон — чтобы вызвать полицию или сообщить о внештатной ситуации в спецслужбы. Также из экипировки охранник должен будет носить с собой фонарь.

Интересно, что в инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму отмечается, что на территорию вытрезвителя не должны допускать лиц в нетрезвом состоянии. Вероятно, постояльцы вытрезвителя станут исключением из этого правила.

Напомним, на организацию работы Центра социальной адаптации из бюджета региона выделили порядка 10 млн рублей. Единственный в регионе вытрезвитель будет принимать омичей в состоянии опьянения или жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В течение 12 часов постояльцы центра смогут рассчитывать на спальное место, медицинскую помощь и питание.

#Город#Новости#Омская область#Охрана#Вытрезвитель#Ольга Акамова
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