Обойдутся без оружия. На охранников для вытрезвителя в Омске потратят 700 тыс рублей

В требованиях для охранников говорится, что они не будут иметь оружия или спецсредств, но должны будут иметь при себе телефон — чтобы вызвать полицию или сообщить о внештатной ситуации в спецслужбы. Также из экипировки охранник должен будет носить с собой фонарь.