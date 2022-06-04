Курорт под Мурманском порадовал туристов новинками инфраструктуры

«БигВуд» не только один из лучших горнолыжных курортов страны - это ключевой социальный проект «ФосАгро».
Сезон горных лыж на курорте открылся 17 ноября прошлого года, а завершился 1 июня. Таким образом, период трассового катания на курорте «Большой Вудъявр» растянулся на 205 дней, оказавшись самым длительным среди сравнимых по высотам горнолыжных курортов Европы и РФ. Об этом пишет «Советский спорт».
Напомним, что общая протяженность горнолыжных трасс курорта, принимающего гостей в Хибинах на северном и южном склонах горы Айкуайвенчорр, составляет 30 километров, а общий перепад высот – более 600 метров.
В день открытия сезона на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» отдыхающим предложили ознакомиться сразу с двумя новинками. Первая – система искусственного оснежения трасс северного склона протяженностью 3,5 километра, созданная при поддержке Ростуризма и правительства Мурманской области. Благодаря этому новшеству стало возможным существенно продлить катание. Теперь сезон горных лыж в Кировске длится полноценные восемь месяцев.
Вторая новинка – панорамный комплекс «Плато», возведенный на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр, там, где сходятся подвесные канатные дороги «Большого Вудъявра».
За сезон 2021-2022 г. преимущества «Большого Вудъявра» протестировали более 260 тысяч туристов. И это на 7% больше, чем в предыдущем сезоне, и в три раза больше, чем было 10 лет назад, когда на курорте отдыхали почти 86,5 тысячи любителей горных лыж.