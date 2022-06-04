Курорт под Мурманском порадовал туристов новинками инфраструктуры

За сезон 2021-2022 г. преимущества «Большого Вудъявра» протестировали более 260 тысяч туристов. И это на 7% больше, чем в предыдущем сезоне, и в три раза больше, чем было 10 лет назад, когда на курорте отдыхали почти 86,5 тысячи любителей горных лыж.