Купить и не пожалеть: где в России найти «живую машину»

Купить «машину мечты» становится все сложнее, но сделать это «с рук» еще вполне реально. «Новые Известия» пообщались с экспертами, чтобы узнать, реально ли купить подержанный автомобиль в достойном состоянии и при этом не разориться.
После ухода из России официальных дилеров популярных марок авто, например Renault или Volkswagen, в салонах распродают остатки по завышенным ценам. В этой реальности вторичный рынок автомобилей пользуется большей популярностью, при этом цены на подержанные авто постепенно начали снижаться.
Эксперты не советуют покупать первое же попавшееся авто. В разных регионах один и тот же автомобиль в аналогичном состоянии может стоить совершенно по-разному. Например, «народная» машина Lada Granta на Кузбассе стоит значительно дешевле, чем в соседних Новосибирской области и Красноярском крае.
«В целом предложение формируется по рыночным сценариям, главную роль здесь играет предложение. В той же Самарской области автомобили Lada традиционно широко представлены в силу специфики региона, ведь основные сборочные мощности АВТОВАЗа сосредоточены именно здесь», — говорит генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.
Однако низкая стоимость машины еще не говорит о большой выгоде: покупателю нужно оценить затраты на то, чтобы добраться до продавца, а затем перегнать машину в родной регион. Также на цену авто влияет и спрос: слишком дорогие автомобили премиум-класса покупают редко, и более доступный автомобиль имеет низкую ликвидность.
«Может возникнуть ошибочное мнение, что более дешевые автомобили в других регионах уступают по качеству тем же авто в областях, где цена на них выше. На самом деле, это не так. Сейчас дилеры не имеют достаточно большую свободу на формирование стоимости в салонах, очень много факторов давят на итоговую цену. Дилерам надо выплачивать зарплату своим сотрудникам, оплачивать аренду и коммунальные услуги. На это нужны деньги. А получить их можно только с продажи автомобилей. Поэтому постепенно ценник опускается, становясь оптимальным и для продавцов, и для потенциальных покупателей. Таким образом, может получиться, что один и тот же автомобиль, например, в Московской и Ростовской областях будет иметь разную стоимость», — объясняет Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
Есть мнение, что в регионах автомобили дешевле еще и потому, что условия эксплуатации там гораздо хуже, чем в той же Москве. Например, некачественные дороги могут повредить авто, частые осадки также могут повлиять на эксплуатацию машины. Однако и в Москве достаточно факторов, которые могут сказаться на качестве авто: из-за зимних реагентов машины быстрее гниют. В каждом регионе есть свои риски, считают эксперты.
«Есть и объективные минусы приобретения авто с пробегом в столичном регионе. Прежде всего — это использование большого количества химических реагентов на дорогах зимой. К сожалению, они ускоряют процесс коррозии. Кроме того, средний пробег автомобиля в Москве выше, чем в регионах. Пробки в столице негативно сказываются на состоянии КПП и двигателя, которые могут иметь большой износ, — объяснили в ГК «Автодом».
Некогда пользовавшиеся большой популярностью праворульные автомобили теперь не слишком активно покупают: после введения в 2008 новых пошлин, обязанности устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и увеличения числа кредитных программ у официальных дилеров верны японскому автопрому оказались только жители Дальнего Востока. В других же регионах праворульные автомобили обходились даже дороже, чем новые леворульные у дилеров.
Сейчас ситуация немного изменилась, и из-за снятия ограничений по системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и таможенным сборам на дороги почти наверняка вернутся «японки», считают автоэксперты.
Очевидно, что автомобильные «шоп-туры» по России в новой реальности будут набирать популярность. Желающие купить народную «LADA» можно искать в Самарской и Кемеровской областях, недорогие внедорожники вроде «Нивы» — в Ярославской и Тверской областях, свежие иномарки с правым рулем — во Владивостоке. А в Москве будут пользоваться спросом только премиальные иномарки и машины «из-под такси» в соответствующем состоянии.