Купить и не пожалеть: где в России найти «живую машину»

Есть мнение, что в регионах автомобили дешевле еще и потому, что условия эксплуатации там гораздо хуже, чем в той же Москве. Например, некачественные дороги могут повредить авто, частые осадки также могут повлиять на эксплуатацию машины. Однако и в Москве достаточно факторов, которые могут сказаться на качестве авто: из-за зимних реагентов машины быстрее гниют. В каждом регионе есть свои риски, считают эксперты.