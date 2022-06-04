Дышать невозможно. Во время особого режима Омск накрыло облаком едкой гари

Накануне, 3 июня, в Омске ввели режим НМУ из-за отсутствия ветра и морозной погоды. Он продлился до 10 часов субботу, 4 июня. Судя по жалобам в паблике «Дыши Омск», на этот раз особый режим омичи ощутили на себе.
«Второй день в 4 часа ночи просыпаюсь от запаха гари. Бегу закрывать все окна. Сомневаюсь, что леса и торфяник горят по расписанию. Травят именно тогда, когда люди спят! Это ужасно! От вони ужасно тошнит и плохо», — пишет местная жительница в паблике.
«В 4:00 утра проснулись от запаха гари. Окна открыты были, дышать нечем. Это центр. Второй день душат», — жалуется другая омичка.
«3-я транспортная, воняет так, что спать невозможно, кружится голова и учащенное сердцебиение», - рассказывает еще один местный житель.
Комментариев от министерства экологии Омской области или Росприродназдора пока нет.