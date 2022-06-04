Дышать невозможно. Во время особого режима Омск накрыло облаком едкой гари

Накануне, 3 июня, в Омске ввели режим НМУ из-за отсутствия ветра и морозной погоды. Он продлился до 10 часов субботу, 4 июня. Судя по жалобам в паблике «Дыши Омск», на этот раз особый режим омичи ощутили на себе.