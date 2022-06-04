Блогер, потерявший ноги при обрушении омской казармы, стал советником мэра Уфы

Параллельно с работой в мэрии Уфы Рустам Набиев входит в Общественную палату Башкирии. Он занимается спортом и ведет блог, где рассказывает о своей жизни. В сентябре 2020 года Набиев покорил гору Эверест. Набиев женат и имеет детей.