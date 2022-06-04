Блогер, потерявший ноги при обрушении омской казармы, стал советником мэра Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале представил своего нового советника по вопросам обеспечения доступной среды. Им стал блогер Рустам Набиев, который выжил при обрушении казармы под Омском в 2015 году.
«Рустам Набиев не нуждается в представлении. Человек с сильным характером и железной силой воли. Просто пример для всех нас», — отметил Мавлиев в своем телеграм-канале.
Параллельно с работой в мэрии Уфы Рустам Набиев входит в Общественную палату Башкирии. Он занимается спортом и ведет блог, где рассказывает о своей жизни. В сентябре 2020 года Набиев покорил гору Эверест. Набиев женат и имеет детей.
Блогер потерял ноги во время обрушения казармы 242-го учебного центра в Светлом в 2015 году. Виновных в обрушении до сих пор не осудили.