Во Владивостоке открыли две новые ярмарки

Об этом рассказывает INFOX. ru с ссылкой на «Восток-Медиа». О том, что во Владивостоке открылись дополнительные торговые площадки для реализации продукции местных производителей, сообщила пресс-служба руководства региона.
Жители Владивостока уже могут купить на ярмарках свежие овощи, фрукты, зелень, мед, фермерское мясо, молоко и многое другое. А скоро начнется сезон ягод и можно будет купить жимолость, малину и клубнику практически прямо с грядок.
Ярмарки открыты с пятницы по воскресенье каждой недели.