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Во Владивостоке открыли две новые ярмарки

3 июня, 13:35
В городе Владивосток заработали еще две продуктовые ярмарки. Жители города смогут купить там овощи, фрукты, мясные и молочные продукты.

Об этом рассказывает INFOX. ru с ссылкой на «Восток-Медиа». О том, что во Владивостоке открылись дополнительные торговые площадки для реализации продукции местных производителей, сообщила пресс-служба руководства региона.

Жители Владивостока уже могут купить на ярмарках свежие овощи, фрукты, зелень, мед, фермерское мясо, молоко и многое другое. А скоро  начнется сезон ягод и можно будет купить жимолость, малину и клубнику практически прямо с грядок.

Ярмарки открыты с пятницы по воскресенье каждой недели.

 

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