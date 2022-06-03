В Омской области снизят налоговую нагрузку на предпринимателей на 100 млн рублей

В этом году торгово-офисным центрам собираются снизить налоговую нагрузку. На эти цели региональное правительство потратит 100 млн рублей.
Пониженные ставки для омских торговых комплексов приняли еще в 2018 году. Планировалось, что налоговые ставки будут постепенно подниматься с 0,5% в 2018 году до 2% в 2022 году.
Из-за текущей экономической ситуации региональное минэкономики подготовило проект закона, в котором говорится, что в 2022 году размер налогов составит 1,5%. Благодаря такому шагу нагрузка на бизнес снизится на 25%.
По словам министра экономики Омской области Анны Негодуйко, законопроект позволит снизить именно налоговую нагрузку на предпринимателей. Другие меры поддержки будут обсуждаться вместе с бизнес-сообществом.
На ближайшем заседании в июне законопроект рассмотрят депутаты омского Законодательного собрания.