В Омской области объявили повторный аукцион на достройку Красногорского гидроузла. Речь о первом этапе строительства, на котором подрядчик должен будет построить сооружения на левом берегу и судоходный шлюз, а также вспомогательные сооружения, инженерные сети и системы.
На предыдущий аукцион, который прошел в конце января, не было заявок. Поскольку сейчас выросли цены на строительные материалы, смету обновили. Теперь начальная стоимость контракта составляет 4.6 млрд рублей.
Планируется, что после того, как подрядчик найдется, пройдут аукцион на осуществление строительного контроля, авторского надзора и технологического присоединения к электросетям. На текущий момент строительная готовность гидроузла составляет 53%. Эксперты уверены, что завершение строительства решит вопрос обмеления Иртыша.