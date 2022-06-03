В Омской области объявили повторный аукцион на достройку Красногорского гидроузла. Речь о первом этапе строительства, на котором подрядчик должен будет построить сооружения на левом берегу и судоходный шлюз, а также вспомогательные сооружения, инженерные сети и системы.