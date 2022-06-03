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В Омской области экс-начальника ГИБДД осудили за подлог и превышение полномочий

В Омской области экс-начальника ГИБДД осудили за подлог и превышение полномочий

3 июня, 09:05
Подсудимого отправили в колонию на 2.5 года за помощь людям, которые сдавали экзамены на права.

В Омской области вынесли приговор бывшему начальнику ГИБДД в Таврическом районе. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, что привело к нарушению интересов государства.

Суд выяснил, что в 2022 году подсудимый помогал 14 людям сдать экзамен на водительские права. Для этого о допускал к сдаче экзамена кого-то еще, либо сдавал экзамены сам. Затем он ставил отметку о положительной сдаче теории, что позволяло допустить участников до практического экзамена, а затем получить права.

Из-за действий мужчины была реальная вероятность, что эти водители могут быть угрозой для других участников дорожного движения. Такие выводы удалось сделать на основании того, что указанные водители неоднократно нарушали ПДД и получали за это штрафы.

Бывшего начальника уволили из полиции за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Подсудимый не признал вину. Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также на 2 года ему запретили занимать руководящие должности. Приговор еще не вступил в силу.

#Общество#Новости#Омская область#ГИБДД#Прокуратура Омской области#Вероника Жукова
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