В Омской области экс-начальника ГИБДД осудили за подлог и превышение полномочий

Суд выяснил, что в 2022 году подсудимый помогал 14 людям сдать экзамен на водительские права. Для этого о допускал к сдаче экзамена кого-то еще, либо сдавал экзамены сам. Затем он ставил отметку о положительной сдаче теории, что позволяло допустить участников до практического экзамена, а затем получить права.