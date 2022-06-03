В Омске дали старт конкурсу «Лучший водитель троллейбуса»

На территории троллейбусного депо сегодня, 3 июня, состоялось торжественное открытие ХХ Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». Конкурс провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы проверить мастерство водителей городского транспорта.
В пресс-службе мэрии отметили, что среди участников конкурса оказались водители из 29 городов России, в том числе из Омска. В ближайшие два дня им предстоит состязаться в таких соревнованиях как «Знание Правил дорожного движения», «Знание устройства троллейбуса, Правил технической эксплуатации, должностной инструкции, основ безопасности движения и охраны труда, основ трудового законодательства», «Приемка троллейбуса перед выездом на линию». Практическая часть конкурса стартует завтра, 4 июня, в 9:00 на Соборной площади. Впервые соревнования водителей троллейбусов вышли за пределы депо в город.
Мэр Омска Сергей Шелест отметил, что конкурс покажет сильные места омских троллейбусных маршрутов и умения водителей выполнять рабочие установки.
«В ближайшие два года у нас планируется серьезное развитие троллейбусного движения. Приобретение новых троллейбусов, реконструкция троллейбусного депо, строительство тяговых подстанций, расширение дорожной сети. Так что база для оттачивания мастерства у наших водителей троллейбусов будет неплохая», — отметил Сергей Шелест.
От имени министерства транспорта Российской Федерации с поздравлениями в адрес участников и организаторов Всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса» обратился заместитель председателя оргкомитета конкурса, генеральный директор ОАО «НИИАТ» Алексей Александрович Васильков. Также с напутствием для участников конкурса выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев.
«Мы рады приветствовать участников и организаторов конкурса на Омской земле. Наш регион в этом году отмечает свое 200-летие. Очень символично, что 20-й Всероссийский конкурс профессионального мастерства проходит именно у нас. Омск стал площадкой проведения мероприятия всероссийского уровня! Желаю каждому участнику конкурса успешного прохождения испытаний и удачи!», — отметил Заев.
В мэрии отметили, что параллельно с конкурсом водительского мастерства в Омске пройдет выставка спортивных автомобилей, а в 12:00 состоится выступление ВМХ-спортсменов.