В Омске дали старт конкурсу «Лучший водитель троллейбуса»

В пресс-службе мэрии отметили, что среди участников конкурса оказались водители из 29 городов России, в том числе из Омска. В ближайшие два дня им предстоит состязаться в таких соревнованиях как «Знание Правил дорожного движения», «Знание устройства троллейбуса, Правил технической эксплуатации, должностной инструкции, основ безопасности движения и охраны труда, основ трудового законодательства», «Приемка троллейбуса перед выездом на линию». Практическая часть конкурса стартует завтра, 4 июня, в 9:00 на Соборной площади. Впервые соревнования водителей троллейбусов вышли за пределы депо в город.