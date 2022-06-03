В ЕГЭ появится творческая составляющая

По словам Чернышова, ЕГЭ будет активно меняться. Предусмотрено больше пространства для творчества. Парламентарий подчеркнул, что нельзя терять то, чего уже удалось достичь в рамках ЕГЭ — речь идет об общедоступности и всеохватности, а также о системе безопасности и контроля.