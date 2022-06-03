В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадало 16 человек

В Московской области в результате ДТП с автобусом, который наехал на остановку, пострадало 16 человек, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление представителя Главного СУ СК РФ по региону Ольги Врадий.
Как сообщила Ольга Врадий, в общей сложности в ДТП пострадало 16 человек, 13 пассажиров были доставлены в местную больницу.
Сразу после ДТП появилась информация от 10 пострадавших, затем выяснилось, что их число выросло до 13. Некоторые источники сообщают, что число пострадавших — 20.
ДТП произошло 2 июня вечером на 22-м километре Ленинградского шоссе, возле дома № 16. Согласно предварительным данным, 56-летнему водителю автобуса за рулем стало плохо. Транспортное средство наехало на остановку — в автобусе находилось 20 пассажиров. У пострадавших диагностированы легкие травмы. Люди, находившиеся в момент ДТП на автобусной остановке, не пострадали. Выяснение обстоятельств происшествия находится под контролем столичной прокуратуры.