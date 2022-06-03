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Сына омского педагога, убитой мужем, вернули родным

Сына омского педагога, убитой мужем, вернули родным

3 июня, 16:47
Фото: Предоставлено Городу55
Об этом Городу55 рассказали в пресс-службе мэрии.

Сына омского педагога, убитой мужем, вернули родным. Напомним, после гибели мамы 4-летнего мальчика временно забрали в социальный центр. Такие правила.

«Сегодня ребенка передали дедушке. Документы в порядке, по закону все соблюдено, мальчик останется в семье», — рассказали Городу55 в пресс-службе мэрии Омска.

Теперь дедушка ребенка по материнской линии сможет оформить документы на опеку над ребенком. Ранее о желании воспитывать маленького племянника Городу55 заявлял старший брат погибшей.

Напомним, трагедия случилась рано утром 30 мая. Бывший муж Елены Ивановой (имя и фамилия изменены), полгода слал ей сообщения в угрозами, воплотил их в жизнь. Он зверски расправился с омичкой, подкараулив ее на выходе из дома.

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#Происшествия#Омск
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