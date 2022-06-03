Сына омского педагога, убитой мужем, вернули родным

Напомним, трагедия случилась рано утром 30 мая. Бывший муж Елены Ивановой (имя и фамилия изменены), полгода слал ей сообщения в угрозами, воплотил их в жизнь. Он зверски расправился с омичкой, подкараулив ее на выходе из дома.