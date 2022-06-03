Город55
ГлавноеВсе новости

Срок гарантийного ремонта в РФ станет дольше

4 июня, 00:41
В профильных министерствах России думают о продлении срока гарантийного ремонта.

 Как сообщает Infox со ссылкой на агентство АБН, Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор могут принять решение о продлении срока гарантийного обслуживания техники. Нововведение связано с заметным ростом претензий от потребителей в адрес производителей техники, не успевающих отремонтировать товар в срок, ограниченный 45 днями. На первом месте по числу проблем – автодилеры, но затруднения касаются и других предприятий. Ситуация вызвана сбоями в поставке необходимых запчастей из-за границы на фоне санкций.

С учетом текущих проблем Минэкономразвития предложило внести поправки в действующий закон о защите прав потребителей. Если инициатива министерства будет поддержана, срок гарантийного ремонта увеличится до 90 дней, а покупателей освободят от штрафа за нарушение договорных обязательств.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18