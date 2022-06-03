Срок гарантийного ремонта в РФ станет дольше

Как сообщает Infox со ссылкой на агентство АБН, Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор могут принять решение о продлении срока гарантийного обслуживания техники. Нововведение связано с заметным ростом претензий от потребителей в адрес производителей техники, не успевающих отремонтировать товар в срок, ограниченный 45 днями. На первом месте по числу проблем – автодилеры, но затруднения касаются и других предприятий. Ситуация вызвана сбоями в поставке необходимых запчастей из-за границы на фоне санкций.