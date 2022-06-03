Снова нечем дышать. В Омске ввели режим «черного неба» первой степени опасности

В паблике «Проект «Дыши» Омск» омичи пожаловались на выбросы. По словам горожан, они чувствовали запах гари, химии и газа. В основном неприятный запах чувствовали жители домов, которые находятся на проспекте Комарова, у «Ермака», на улице 22 Апреля и 10 лет Октября.