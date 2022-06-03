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Снова нечем дышать. В Омске ввели режим «черного неба» первой степени опасности

Снова нечем дышать. В Омске ввели режим «черного неба» первой степени опасности

3 июня, 08:25
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на выбросы во время НМУ первой степени опасности

Этой ночью жители некоторых районов Омска снова не могли дышать.

Вчера вечером, 2 июня, Обь-Иртышское УГМС объявило о наступлении неблагоприятных метеорологических условий. Режим НМУ первой степени опасности ввели в 22:00, он продлится до 10:00 3 июня. Во время него вредные вещества могут плохо рассеиваться, из-за чего жители могут чувствовать неприятные запахи.

В паблике «Проект «Дыши» Омск» омичи пожаловались на выбросы. По словам горожан, они чувствовали запах гари, химии и газа. В основном неприятный запах чувствовали жители домов, которые находятся на проспекте Комарова, у «Ермака», на улице 22 Апреля и 10 лет Октября.

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#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Вероника Жукова
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