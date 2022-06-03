Снова нечем дышать. В Омске ввели режим «черного неба» первой степени опасности

Вчера вечером, 2 июня, Обь-Иртышское УГМС объявило о наступлении неблагоприятных метеорологических условий. Режим НМУ первой степени опасности ввели в 22:00, он продлится до 10:00 3 июня. Во время него вредные вещества могут плохо рассеиваться, из-за чего жители могут чувствовать неприятные запахи.
В паблике «Проект «Дыши» Омск» омичи пожаловались на выбросы. По словам горожан, они чувствовали запах гари, химии и газа. В основном неприятный запах чувствовали жители домов, которые находятся на проспекте Комарова, у «Ермака», на улице 22 Апреля и 10 лет Октября.