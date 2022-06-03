12 июня в центре Омска будут отмечать сразу два праздника — День России и православный праздник День святой Троицы.
Поэтому воскресенье начнется с торжественного богослужения, оно пройдет в 8 часов утра в Успенском соборе.
После службы у омичей будет возможность подняться на колокольню Успенского собора. А вокруг храма откроется сразу несколько площадок. Гостей будут угощать пловом — кухню развернут масштабную и обещают приготовить около 3000 порций.
На Соборной площади и Любинском проспекте пройдет спортивно-культурный праздник.
«Пройдут соревнования по ВМХ-спорту, страйкбол, собаководство, ДОСААФ, где можно будет собрать-разобрать парашют. Разместится большая площадка авторской школы ШТОРМ, которая часто становится партнером на праздниках. Состоится любительский турнир по ММА в формате Гран-при, в котором смогут принять участие все желающие, заявки еще можно подать», — рассказал заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.
По Любинскому проспекту пройдет парад национальностей. Это около 2000 гостей в национальных костюмах. Среди них будут представители Алтайского края, Башкортостана, Саха-Якутии, Коми, а также Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Парад стартует в 12.30.
Сам Любинский проспект в этот день поделят на национальные городки, где будет представлено все многообразие культуры российских народов.
В течение дня омичи смогут поучаствовать в самых разных забавах — троицких хороводах, мастер — классах по изготовлению куколок-оберегов, национальных играх. Также сделать красивые фотографии - в специальных фотозонах можно будет нарядиться в национальные костюмы.
Отметим, что это первый праздник после начала пандемии. До коронавируса Любинский проспект в день России принимал более 35 тысяч омичей.
Также омичам в этот день покажут ретромобили из музея ГИБДД. Можно будет посидеть за рулем, но только аккуратно, ведь многие авто — легендарные.
Закончится праздник выступлением Вадима Самойлова («Агата Кристи»). Концерт начнется в 21:00. Посмотреть его можно будет бесплатно.