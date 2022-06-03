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Появилась программа празднования дня России в Омске

Появилась программа празднования дня России в Омске

3 июня, 17:15
Фото: 1MI
По размаху праздника омичам компенсируют два года пандемии.

Куда сходить на День России в Омске 2022

12 июня в центре Омска будут отмечать сразу два праздника — День России и православный праздник День святой Троицы.

Поэтому воскресенье начнется с торжественного богослужения, оно пройдет в 8 часов утра в Успенском соборе.

После службы у омичей будет возможность подняться на колокольню Успенского собора. А вокруг храма откроется сразу несколько площадок. Гостей будут угощать пловом — кухню развернут масштабную и обещают приготовить около 3000 порций.

На Соборной площади и Любинском проспекте пройдет спортивно-культурный праздник.

«Пройдут соревнования по ВМХ-спорту, страйкбол, собаководство, ДОСААФ, где можно будет собрать-разобрать парашют. Разместится большая площадка авторской школы ШТОРМ, которая часто становится партнером на праздниках. Состоится любительский турнир по ММА в формате Гран-при, в котором смогут принять участие все желающие, заявки еще можно подать», — рассказал заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.

По Любинскому проспекту пройдет парад национальностей. Это около 2000 гостей в национальных костюмах. Среди них будут представители Алтайского края, Башкортостана, Саха-Якутии, Коми, а также Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Парад стартует в 12.30.

Сам Любинский проспект в этот день поделят на национальные городки, где будет представлено все многообразие культуры российских народов.

В течение дня омичи смогут поучаствовать в самых разных забавах — троицких хороводах, мастер — классах по изготовлению куколок-оберегов, национальных играх. Также сделать красивые фотографии - в специальных  фотозонах можно будет нарядиться в национальные костюмы.

Отметим, что это первый праздник после начала пандемии. До коронавируса Любинский проспект в день России принимал более 35 тысяч омичей.

Также омичам в этот день покажут ретромобили из музея ГИБДД. Можно будет посидеть за рулем, но только аккуратно, ведь многие авто — легендарные. 

Концерт на День России в Омске

Закончится  праздник выступлением  Вадима Самойлова («Агата Кристи»). Концерт начнется в 21:00. Посмотреть его можно будет бесплатно.

#Новости#Омск#День России#Праздник#Любинский проспект#Касается каждого
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