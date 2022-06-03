Пострадал ребенок. На окраине Омска маршрутка по пути в МЕГУ попала в серьезное ДТП

Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, авария с участием маршрутки случилась сегодня, 3 июня, на перекрестке улиц 12 Декабря с улицей Москаленко. 71-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva врезался в маршрутку «ГАЗель Некст», которая шла по маршруту № 120 «поселок Н.Омский- МЕГА».
В момент аварии в салоне маршрутки было 13 человек. После столкновения несколько пассажиров получили травмы, в том числе в больницу увезли 9-летнего ребенка и 71-летнюю женщину. Еще двух пассажиров осмотрели медики, но никаких серьезных травм омичи не получили.
Обе машины после аварии оказались серьезно повреждены. В полиции начали проверку, отметили в ведомстве.