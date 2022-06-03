Пострадал ребенок. На окраине Омска маршрутка по пути в МЕГУ попала в серьезное ДТП

В момент аварии в салоне маршрутки было 13 человек. После столкновения несколько пассажиров получили травмы, в том числе в больницу увезли 9-летнего ребенка и 71-летнюю женщину. Еще двух пассажиров осмотрели медики, но никаких серьезных травм омичи не получили.