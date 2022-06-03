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Пострадал ребенок. На окраине Омска маршрутка по пути в МЕГУ попала в серьезное ДТП

Пострадал ребенок. На окраине Омска маршрутка по пути в МЕГУ попала в серьезное ДТП

3 июня, 17:25
Фото: омская Госавтоинспекция

Маршрутка в МЕГУ в Омске попала в аварию

Пострадали как минимум два человека.

Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, авария с участием маршрутки случилась сегодня, 3 июня, на перекрестке улиц 12 Декабря с улицей Москаленко. 71-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva врезался в маршрутку «ГАЗель Некст», которая шла по маршруту  № 120 «поселок Н.Омский- МЕГА».

В момент аварии в салоне маршрутки было 13 человек. После столкновения несколько пассажиров получили травмы, в том числе в больницу увезли 9-летнего ребенка и 71-летнюю женщину. Еще двух пассажиров осмотрели медики, но никаких серьезных травм омичи не получили.

Обе машины после аварии оказались серьезно повреждены. В полиции начали проверку, отметили в ведомстве.

омская Госавтоинспекция
#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Авария#Пострадавшие#Ольга Акамова
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