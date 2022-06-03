Подробности громкого убийства, День России и прогноз на июнь. Пятница в Омске

Стало известно, как в Омске будут праздновать День России. По размаху праздника омичам компенсируют два года пандемии. Гостей ждет национальный парад, экскурсия на колокольню Успенского собора, соревнования и концерт Вадима Самойлова. Город55 публикует подробную афишу праздника.