Под омском продают «Благодать» за 23 миллиона рублей

Под Омском в курортном Чернолучье выставили на продажу базу отдыха с символическим названием «Благодать». Как пояснил собственник, комплекс расположен вблизи водоема и подойдет для отдыха, проведения досуга и деловых встреч.
Благоустроенный двухэтажный дом с кухней, банкетным залом, комнатой для персонала, шестью комнатами для гостей, бильярдом, террасой, а также цокольным этажом с сауной и бассейном собственник оценил в 23 млн рублей.
«Подведены все коммуникации. В собственности электроподстанция на 400 квт, газопровод с грпш, газовое отопление с возможностью расширения — автономная скважина с очистными сооружениями и лицензия, три земельных участка», — описал достоинства владелец.
Также будущему хозяину «Благодати» достанутся беседки, мангальная зона и живописная территория для прогулок с ландшафтным дизайном.
Собственник готов сдать комплекс в аренду, продать и даже обменять на коттедж в городе.