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Под омском продают «Благодать» за 23 миллиона рублей

Под омском продают «Благодать» за 23 миллиона рублей

3 июня, 21:18
Фото: 1MI

В Чернолучье под Омском продают базу отдыха «Благодать»

Собственник готов обменять ее на коттедж в черте города.

Под Омском в курортном Чернолучье выставили на продажу базу отдыха с символическим названием «Благодать». Как пояснил собственник, комплекс расположен вблизи водоема и подойдет для отдыха, проведения досуга и деловых встреч.

Благоустроенный двухэтажный дом с кухней, банкетным залом, комнатой для персонала, шестью комнатами для гостей, бильярдом, террасой, а также цокольным этажом с сауной и бассейном собственник оценил в 23 млн рублей.

«Подведены все коммуникации. В собственности электроподстанция на 400 квт, газопровод с грпш, газовое отопление с возможностью расширения — автономная скважина с очистными сооружениями и лицензия, три земельных участка», — описал достоинства владелец.

Также будущему хозяину «Благодати» достанутся беседки, мангальная зона и живописная территория для прогулок с ландшафтным дизайном.

Собственник готов сдать комплекс в аренду, продать и даже обменять на коттедж в городе.

#Новости#Омская область#База отдыха#Продажа
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