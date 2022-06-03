От диареи до рака. Жители Омской области пили напичканную химическими веществами воду
3 июня, 18:49
В Омской области Роспотребнадзор нашел вредные вещества в воде из колонки
Воду из колонки пила добрая часть поселка на севере региона.
Жители Знаменского района пили воду, которая непригодна для употребления и опасна для жизни.
Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в питьевой воде в селе Знаменское. Ведомство установило значительные превышения показателей цветности, мутности, аммиака и железа. Нарушения были найдены в воде из колонки.
По требованию суда воду на колонке перекрыли на 30 дней, а «Знаменское ЖКХ» привлекли к административной ответственности.