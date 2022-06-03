Опаздывают не только пассажиры. Названы самые непунктуальные авиакомпании в Омске

Омский аэропорт обнародовал данные о задержках самолетов в мае 2022 года. Оказалось, что сразу две авиакомпании показали 100% регулярность — Uzbekistan Airways и «Ямал» не задержал ни одного самолета.
Практически идеальную статистику показали «Аэрофлот» и «S7», они задержали всего 3-4% рейсов. Похуже себя проявили «Победа», «Ред вингс» и «ЮТэйр» — они объявляли о задержке практически каждого 10 рейса.
Худшие показатели регулярности рейсов оказались у «Уральских авиалиний»: в очередной раз авиакомпания стала самой непунктуальной, задержкой оборачивались 25,8% рейсов, или каждый четвертый полет. Не слишком отстает от этой авиакомпании Qazaq Air, который связывает Омск и Казахстан. Эта авиакомпания задерживала около 23,5% рейсов.
Примерно каждый 5-6 рейс задерживали авиакомпании «Нордстар», «Красавиа», «Россия» и «Северный ветер».