Опаздывают не только пассажиры. Названы самые непунктуальные авиакомпании в Омске

Худшие показатели регулярности рейсов оказались у «Уральских авиалиний»: в очередной раз авиакомпания стала самой непунктуальной, задержкой оборачивались 25,8% рейсов, или каждый четвертый полет. Не слишком отстает от этой авиакомпании Qazaq Air, который связывает Омск и Казахстан. Эта авиакомпания задерживала около 23,5% рейсов.