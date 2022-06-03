Омский НПЗ проведет благотворительный аукцион в помощь детям

Омский НПЗ запустил благотворительную акцию для помощи детям. Мастеров народных промыслов из числа победителей грантового конкурса предприятия и воспитанников социально-реабилитационного центра «Гармония» пригласили на пленэр. Во время творческой прогулки они изготовят работы, которые потом представят на благотворительном онлайн-аукционе «Мастерская добра». Собранные средства передадут социально-реабилитационному центру.