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Омский НПЗ проведет благотворительный аукцион в помощь детям

Омский НПЗ проведет благотворительный аукцион в помощь детям

3 июня, 12:35
Фото: Андрей Шавин
Мастера народных промыслов поучаствуют в пленэре, а работы по его итогам выставят на аукцион.

Омский НПЗ запустил благотворительную акцию для помощи детям. Мастеров народных промыслов из числа победителей грантового конкурса предприятия и воспитанников социально-реабилитационного центра «Гармония» пригласили на пленэр. Во время творческой прогулки они изготовят работы, которые потом представят на благотворительном онлайн-аукционе «Мастерская добра». Собранные средства передадут социально-реабилитационному центру.

Часть работ выполнят мастера декоративно-прикладного искусства из омского творческого объединения «Сказ». Свои произведения также представят и волонтеры Омского НПЗ.

Волонтерская акция ОНПЗ является частью программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Сама акция приурочена к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

«Инициативы сотрудников ОНПЗ помогают делать жизнь в Омске интересной и комфортной и всегда получают позитивный отклик у горожан. Суть проведения „Мастерской добра“ не только в материальной помощи, но и в возможности поделиться сердечной добротой с теми, кто нуждается в заботе больше других. Волонтеры предприятия, непременно, продолжат проводить акцию помощи детям, которая уже стала традиционной для ОНПЗ», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Сотрудники предприятия участвуют в акции седьмой год подряд. За это время они поддержали областной Центр поддержки семьи, городской «Дом ребенка», адаптивную школу-интернат № 16, паллиативное отделение детской городской больницы № 4 и другие социальным учреждениям Омской области.

 

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