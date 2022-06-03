Омский НПЗ проведет благотворительный аукцион в помощь детям

Омский НПЗ запустил благотворительную акцию для помощи детям. Мастеров народных промыслов из числа победителей грантового конкурса предприятия и воспитанников социально-реабилитационного центра «Гармония» пригласили на пленэр. Во время творческой прогулки они изготовят работы, которые потом представят на благотворительном онлайн-аукционе «Мастерская добра». Собранные средства передадут социально-реабилитационному центру.
Часть работ выполнят мастера декоративно-прикладного искусства из омского творческого объединения «Сказ». Свои произведения также представят и волонтеры Омского НПЗ.
Волонтерская акция ОНПЗ является частью программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Сама акция приурочена к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
«Инициативы сотрудников ОНПЗ помогают делать жизнь в Омске интересной и комфортной и всегда получают позитивный отклик у горожан. Суть проведения „Мастерской добра“ не только в материальной помощи, но и в возможности поделиться сердечной добротой с теми, кто нуждается в заботе больше других. Волонтеры предприятия, непременно, продолжат проводить акцию помощи детям, которая уже стала традиционной для ОНПЗ», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Сотрудники предприятия участвуют в акции седьмой год подряд. За это время они поддержали областной Центр поддержки семьи, городской «Дом ребенка», адаптивную школу-интернат № 16, паллиативное отделение детской городской больницы № 4 и другие социальным учреждениям Омской области.