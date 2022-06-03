Омский ноутбук Bitblaze начали готовить к предсерийному производству

Напомним, ноутбуки Bitblaze будут работать под управлением отечественного 8-ядерного процессора «Байкал-М». Предполагается, что они будут использоваться в госучреждениях — школах, больницах и госорганах, но для обычных пользователей компьютеры также будут доступны.