Омский ноутбук Bitblaze начали готовить к предсерийному производству

Появились подробности производства отечественного компьютера Bitblaze. Как рассказала Городу55 коммерческий директор компании «Промобит» Яна Брыш, уже идет подготовка к предсерийному производству ноутбука.
«План как и прежде — к концу года выпустить серию 1000 ноутбуков, сейчас работаем над качественными характеристиками, чтобы пользователи остались довольны, прикоснувшись к нашему ноутбуку», — рассказала Городу55 Яна Брыш.
Она отметила, что сейчас идет работа над оптимизацией веса, габаритов и качества материалов. Предполагается, что ноутбук будет стоить порядка 100 тыс рублей, но при увеличении серии цена снизится.
Напомним, ноутбуки Bitblaze будут работать под управлением отечественного 8-ядерного процессора «Байкал-М». Предполагается, что они будут использоваться в госучреждениях — школах, больницах и госорганах, но для обычных пользователей компьютеры также будут доступны.