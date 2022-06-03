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Омский ноутбук Bitblaze начали готовить к предсерийному производству

Омский ноутбук Bitblaze начали готовить к предсерийному производству

3 июня, 13:05
Фото: скриншот видео ютьюб-канала "Ай, как просто!"
Отечественный компьютер будет стоить около 100 тыс рублей.

Появились подробности производства отечественного компьютера Bitblaze. Как рассказала Городу55 коммерческий директор компании «Промобит» Яна Брыш, уже идет подготовка к предсерийному производству ноутбука.

«План как и прежде — к концу года выпустить серию 1000 ноутбуков, сейчас работаем над качественными характеристиками, чтобы пользователи остались довольны, прикоснувшись к нашему ноутбуку», — рассказала Городу55 Яна Брыш.

Она отметила, что сейчас идет работа над оптимизацией веса, габаритов и качества материалов. Предполагается, что ноутбук будет стоить порядка 100 тыс рублей, но при увеличении серии цена снизится.

Напомним, ноутбуки Bitblaze будут работать под управлением отечественного 8-ядерного процессора «Байкал-М». Предполагается, что они будут использоваться в госучреждениях — школах, больницах и госорганах, но для обычных пользователей компьютеры также будут доступны.

 

#Общество#Новости#Омская область#Яна Брыш#Компьютер#Производство#Ноутбук#Технологии#Ольга Акамова
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