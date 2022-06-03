Прогноз по осадкам в июне 2022 года также будет не слишком неожиданным: в Республике Коми и Ненецком автономном округе, а также на севере Уральского федерального округа выпадет больше среднего многолетнего количества осадков. Меньше обычного дождей пройдет в Астраханской области, Калмыкии, на востоке Ставропольского края и на севере Дагестана, а также на востоке Якутии, на севере Магаданской области, на западе Чукотского автономного округа и в Камчатском крае.