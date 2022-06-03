Синоптики рассказали, какой будет погода в Омске на июнь 2022 года. Первый месяц лета, согласно прогнозу, будет достаточно стандартным. Температура в Омске, а также в других городах Сибири — Новосибирске, Барнауле, Кургане, Тобольске — будет ниже нормы.
В то же время в северной половине Красноярского края, в Якутии, Магаданской области, в Чукотском автономном округе, на севере Хабаровского края и на севере Камчатского края будет на 1-1.5 градуса выше нормы. На остальной территории России в июне 2022 года ожидается нормальная погода.
Прогноз по осадкам в июне 2022 года также будет не слишком неожиданным: в Республике Коми и Ненецком автономном округе, а также на севере Уральского федерального округа выпадет больше среднего многолетнего количества осадков. Меньше обычного дождей пройдет в Астраханской области, Калмыкии, на востоке Ставропольского края и на севере Дагестана, а также на востоке Якутии, на севере Магаданской области, на западе Чукотского автономного округа и в Камчатском крае.
В Омской области в июне выпадет около нормы осадков, сообщили в Росгидрометцентре. Такой будет погода в июне в Омске.