Очередные аукционы в рыбной отрасли угрожают маленьким компаниям

Эксперты опасаются, что новые квоты станут причиной банкротства десятков средних и мелких компаний, работающих в прибрежной зоне.
Напомним, еще в 2017 году стартовал первый этап перераспределения квот, пишет kp.ru. Тогда 20% общего допустимого улова (ОДУ) минтая и сельди перешли к нескольким компаниям. В ответ те должны были закупить новые суда и построить перерабатывающие заводы.
Позже, в 2019-м, 50% квот на добычу крабов были распределены через аукцион, при условии, что победители также будут инвестировать в строительство новых кораблей-краболовов. Программа стоила рыбакам примерно 403 млрд рублей “инвестиций”.
В 2023 году Минсельхоз намерен разыграть через аукционы оставшиеся 50% крабовых квот и все 100% квот на вылов моллюсков на Дальнем Востоке. Помимо этого, ведомство хочет передать еще 24% ОДУ минтая и сельди. Это, согласно расчетам, должно принести бюджету РФ 200 млрд рублей. Плюс 300 млрд участники второго этапа перераспределения квот инвестируют в заводы, корабли и другую инфраструктуру.
В профильной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей выразили уверенность, что перераспределение квот приведет к тому, что уже в следующем году на Дальнем Востоке остановятся 34 крабодобывающие компании и 39 компаний, добывающих моллюсков. У них просто не хватит ресурса на конкуренцию с крупными корпорациями.
Еще в марте этого года руководство РСПП направило в кабмин отрицательное заключение по законопроекту по пересмотру квот. Промышленники предложили вместо этого увеличить налоги для крабодобытчиков. Это даст бюджету те же 200 млрд, но компании продолжат деятельность, а их сотрудники не потеряют рабочие места.
Защищающая предпринимателей общественная организация “Опора России” также против законопроекта о втором этапе перераспределения квот. Здесь говорят о закрытии после принятия данного закона свыше 100 МСП, работающих в данной сфере. Что, в свою очередь, станет причиной убытков в размере 260 млрд рублей.
По мнению экспертов, перераспределение приведет к тому, что рыбная отрасль нашей страны окажется в руках 3-5 больших компаний. Звучат сравнения с печально знаменитыми залоговыми аукционами 90-х. Тогда коммерческие банки брали бюджетные деньги и на них выкупали у государства наиболее ценные предприятия. В итоге целые отрасли сосредоточивались в одних руках. Сейчас банки накачивают бюджетными деньгами частные структуры, превращая последние в монополистов.
Сообщается, что Счетная палата уже обнаружила в аукционах определенные недочеты. Имеются сведения и о том, что так называемыми инвестквотами уже интересуются в Генеральной прокуратуре.