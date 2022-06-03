Очередные аукционы в рыбной отрасли угрожают маленьким компаниям

В профильной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей выразили уверенность, что перераспределение квот приведет к тому, что уже в следующем году на Дальнем Востоке остановятся 34 крабодобывающие компании и 39 компаний, добывающих моллюсков. У них просто не хватит ресурса на конкуренцию с крупными корпорациями.