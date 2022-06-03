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Нарушил тишину. Нетрезвый омич с ружьем чуть не убил соседа за замечания

Нарушил тишину. Нетрезвый омич с ружьем чуть не убил соседа за замечания

3 июня, 14:15
Фото: 1MI

Омич чуть не застрелил соседа после замечаний не шуметь ночью

Мужчине не понравились замечания, поэтому он схватил оружие и решил устроить скандал с соседями.

В Омской области утвердили обвинение по уголовному делу, которое завели на 30-летнего омича. Он обвиняется незаконной покупке, хранении и ношении огнестрельного оружия, покупке и хранении наркотиков, а также угрозе убийством.

Инцидент произошел ночью 26 октября 2021 года. Следователи выяснили, что нетрезвый мужчина был недоволен, что соседи попросили его не шуметь.

Поэтому мужчина взял обрез ружья и вышел на лестничную площадку, чтобы начать выяснять отношения. Там он увидел незнакомого соседа, которому начал угрожать убийством, наставив на него ружье.

Перепуганный мужчина смог вернуться в свою квартиру, а затем позвонил в полицию. Полицейские задержали дебошира. У него в квартире нашли самодельный обрез ружья, патроны и марихуану. Уголовное дело передали в суд.

#Происшествия#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Ружье#Угроза#Вероника Жукова
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