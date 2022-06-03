Нарушил тишину. Нетрезвый омич с ружьем чуть не убил соседа за замечания

В Омской области утвердили обвинение по уголовному делу, которое завели на 30-летнего омича. Он обвиняется незаконной покупке, хранении и ношении огнестрельного оружия, покупке и хранении наркотиков, а также угрозе убийством.
Инцидент произошел ночью 26 октября 2021 года. Следователи выяснили, что нетрезвый мужчина был недоволен, что соседи попросили его не шуметь.
Поэтому мужчина взял обрез ружья и вышел на лестничную площадку, чтобы начать выяснять отношения. Там он увидел незнакомого соседа, которому начал угрожать убийством, наставив на него ружье.
Перепуганный мужчина смог вернуться в свою квартиру, а затем позвонил в полицию. Полицейские задержали дебошира. У него в квартире нашли самодельный обрез ружья, патроны и марихуану. Уголовное дело передали в суд.