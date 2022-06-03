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На кондитерском рынке России рассказали о сложностях

3 июня, 16:44
В Ассоциации кондитеров сообщили о сложностях, возникшие в отрасли логистики и поставок.

Сейчас данная отрасль ощущает нехватку требуемого сырья и упаковки, пишет infox.ru.

Как отметил глава Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин, несмотря на стабильную работу кондитерской отрасли в государстве, кондитеры сталкиваются с некоторыми проблемами.

Он отметил, что по прогнозу АСКОНД, значения производства в этом году можно будет сопоставить с прошлым годом. При этом динамику цен можно будет сравнить с высокой насыщенностью внутреннего рынка и стабильными ценами на основные ингредиенты.

Также он сказал, что кондитерская отрасль является самой быстроразвивающейся в России в последнее время. Сейчас в связи с тем, что кондитерский бизнес зависит от импортного сырья, ему пришлось уменьшить объемы производства. 

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