На кондитерском рынке России рассказали о сложностях

Сейчас данная отрасль ощущает нехватку требуемого сырья и упаковки, пишет infox.ru.
Как отметил глава Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин, несмотря на стабильную работу кондитерской отрасли в государстве, кондитеры сталкиваются с некоторыми проблемами.
Он отметил, что по прогнозу АСКОНД, значения производства в этом году можно будет сопоставить с прошлым годом. При этом динамику цен можно будет сравнить с высокой насыщенностью внутреннего рынка и стабильными ценами на основные ингредиенты.
Также он сказал, что кондитерская отрасль является самой быстроразвивающейся в России в последнее время. Сейчас в связи с тем, что кондитерский бизнес зависит от импортного сырья, ему пришлось уменьшить объемы производства.