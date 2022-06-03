Город55
ГлавноеВсе новости
Ликвидный самострой. Росимущество отсудило у мэрии Омска важный военный объект

Ликвидный самострой. Росимущество отсудило у мэрии Омска важный военный объект

3 июня, 12:36
Фото: 1MI

Росимущество отсудило у мэрии Омска военный объект

Речь идет о хранилище военно-технического имущества.

Арбитражный суд Омской области по иску Росимущества обязал мэрию Омска передать в собственность Российской Федерации самовольную постройку — хранилище военно-технологического имущества на улице Энтузиастов в Советском округе рядом с войсковой частью № 7543.

В качестве сторон в суде выступали департамент архитектуры и градостроительства, департамент строительства мэрии города и министерство имущественных отношений Омской области. Также в суде принимал участие представитель войсковой части № 7543.

В определении суда сказано, что Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Омской области должно осмотреть объект и обследовать на предмет противопожарной безопасности перед тем, как его передадут в собственность Российской Федерации.

 

#Общество#Новости#Омск#Склад#Суд#Военный объект#Войсковая часть#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18