Ликвидный самострой. Росимущество отсудило у мэрии Омска важный военный объект

Арбитражный суд Омской области по иску Росимущества обязал мэрию Омска передать в собственность Российской Федерации самовольную постройку — хранилище военно-технологического имущества на улице Энтузиастов в Советском округе рядом с войсковой частью № 7543.
В качестве сторон в суде выступали департамент архитектуры и градостроительства, департамент строительства мэрии города и министерство имущественных отношений Омской области. Также в суде принимал участие представитель войсковой части № 7543.
В определении суда сказано, что Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Омской области должно осмотреть объект и обследовать на предмет противопожарной безопасности перед тем, как его передадут в собственность Российской Федерации.