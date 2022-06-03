Ликвидный самострой. Росимущество отсудило у мэрии Омска важный военный объект

В определении суда сказано, что Главное управление Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий по Омской области должно осмотреть объект и обследовать на предмет противопожарной безопасности перед тем, как его передадут в собственность Российской Федерации.