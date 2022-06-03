Китай начал больше инвестировать в московскую экономику

По словам Ефимова, за отчетные полгода, в период с апреля по сентябрь 2021 года, объем инвестиций из Китая вырос на 3,9%. Также чиновник отметил рост объема товарооборота между столицей России и Китаем — по итогам 2021 года он составил 64,47 млрд долларов: это на 33,9% больше, чем за предыдущий год.