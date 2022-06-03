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Китай начал больше инвестировать в московскую экономику

Китай начал больше инвестировать в московскую экономику

3 июня, 17:57
Фото: piqsels.com
За прошедшие пять лет объем инвестиций из Китая в экономику российской столицы вырос более чем на 50%.

За пять лет Китай направил в экономику Москвы в 1,7 раза больше инвестиций. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление заместителя мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам Ефимова, за отчетные полгода, в период с апреля по сентябрь 2021 года, объем инвестиций из Китая вырос на 3,9%. Также чиновник отметил рост объема товарооборота между столицей России и Китаем — по итогам 2021 года он составил 64,47 млрд долларов: это на 33,9% больше, чем за предыдущий год.

Заместитель мэра подчеркнул, что к октябрю прошлого года, по данным ЦБ РФ, суммарный объем китайских инвестиций в экономику Москвы составил 912 млн долларов, из которых 644 млн долларов — участие в капитале предприятий российской столицы.

По итогам 2021 года объем экспорта в Китай из Москвы составил 30,8 млрд долларов — это на 43,5% больше, чем в предыдущий год, и составила 14,7% от общего объема экспорта столицы. Объемы импорта увеличились до 34 млрд долларов — это на 26,4% больше, чем по итогам 2020 года.

Увеличению активности инвесторов во многом способствовали меры поддержки, которые получают инвесторы с производствами в пределах Москвы.

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