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Июньское чудо. Рядом с Омской областью внезапно выпал снег

Июньское чудо. Рядом с Омской областью внезапно выпал снег

3 июня, 13:53
Фото: 1MI

Рядом с Омской областью выпал снег

Последствия заморозков.

Минувшей ночью сразу в нескольких регионах Сибири выпал снег. В пабликах Томской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов появились красноречивые фотографии заснеженных приусадебных участков, газонов и улиц. 

На снимках видно, что некоторые жители рискнули высадить в грунт первые растения. Эта идея обернулась маленькой трагедией: цветы и саженцы оказались покрыты снегом, а значит, растения могут погибнуть. 

В Омской области пока аномалий погоды не наблюдается, однако все может измениться. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют ночные заморозки до -7 градусов, а спасатели предупредили дачников об опасности. 

#Город#Новости#Омск#Погода#Снег#Заморозки#Похолодание#Ольга Акамова
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