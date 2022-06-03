Июньское чудо. Рядом с Омской областью внезапно выпал снег

Минувшей ночью сразу в нескольких регионах Сибири выпал снег. В пабликах Томской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов появились красноречивые фотографии заснеженных приусадебных участков, газонов и улиц.
На снимках видно, что некоторые жители рискнули высадить в грунт первые растения. Эта идея обернулась маленькой трагедией: цветы и саженцы оказались покрыты снегом, а значит, растения могут погибнуть.
В Омской области пока аномалий погоды не наблюдается, однако все может измениться. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют ночные заморозки до -7 градусов, а спасатели предупредили дачников об опасности.