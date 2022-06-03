«Единая Россия» подготовила концерт для беженцев Донбасса

Концерт состоялся при поддержке партии «Единая Россия», правительства Омской области и мэрии Омска в санатории «Коммунальник», где сейчас находятся 48 беженцев из Донбасса, в том числе 13 детей. В основном беженцы проживают семьями, для них созданы все необходимые условия.