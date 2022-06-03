«Единая Россия» подготовила концерт для беженцев Донбасса

Концерт состоялся при поддержке партии «Единая Россия», правительства Омской области и мэрии Омска в санатории «Коммунальник», где сейчас находятся 48 беженцев из Донбасса, в том числе 13 детей. В основном беженцы проживают семьями, для них созданы все необходимые условия.
Перед началом концерта с беженцами встретился руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Александр Артемов. Обсуждались вопросы оформления документов, трудоустройства.
«На самом деле получился не просто официально-деловой диалог, а мы проговорили частные вопросы с каждым. Правительство Омской области приняты все меры по вопросам питания и размещения, все довольны. Есть ряд организационных вопросов, по которым депутатский корпус фракции «Единая Россия» окажет содействие. Люди горят желанием не просто получить возможность пребывания в пунктах временного проживания, они хотят стать гражданами России, продолжить обучение в Омске, быть полезными обществу, иметь возможность работать. В этом мы обязаны им помочь, оказать поддержку в каждом вопросе, чтобы они скорее могли адаптироваться и позабывать тот ужас, которым они столкнулись на Донбассе. Мы своих не бросаем!», - сказал он.
Поприветствовал беженцев также победитель предварительного голосования «Единой России», главный врач Омского онкологического диспансера Дмитрий Маркелов.
«Сегодня мы не можем стоять в стороне. Я врач, мне приходится бороться с одной из самых коварных болезней. И я знаю, что порой очень важно вовремя провести хирургическую операцию, чтобы удалить, уничтожить очаг болезни. Не дать метастазам шанса распространится. Я очень надеюсь, что после спецоперации всем нам больше не придется услышать разрывов снарядов. Я очень хочу, чтобы кошмарные воспоминания стерлись из памяти тех, кто их слышал. Чтобы души людей согрелись на гостеприимной сибирской земле», — сказал он.
Также с речью выступил другой победитель предварительного голосования Алексей Половников.
«Хочу особое внимание уделить всем людям, которые прибыли к нам и продолжают прибывать из Донбасса. Они вынужденно покинули свои родные дома, семьи и не все имеют с собой документы, необходимые даже для медицинской и материальной помощи. Поэтому призываю каждого омича не оставаться в стороне, и в случае, если вы знаете чем помочь, то помогите. Людям непросто, мы должны помочь им, чем можем. Как писал Лев Николаевич Толстой — „Любовь к родине — не отвлеченное понятие, но реальная душевная сила, требующая организации, развития и культуры“. Я уверен в том, что такие ценности, как самоотверженность, патриотизм, любовь к своему городу, дому, семье и Родине — самое неотъемлемое для омичей и в целом россиян. И сейчас особенно важно формировать патриотическое воспитание с начальной школы, чтобы человек вступал во взрослую жизнь с правильным пониманием о мире, с достоверными знаниями истории своей страны».
Отметим, что «Единая Россия», правительство Омской области и администрация города Омска оказывает регулярную помощь жителям Донбасса. Единая Россия» с первого дня спецоперации проводит сбор гуманитарной помощи. Первый грузовой автомобиль с гуманитарной помощью весом 15 тонн отправился на Донбасс из Омска 2 марта. Тогда омичи отправили консервированную продукцию, макароны, бытовую химию и мед.