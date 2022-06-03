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Дружба в залог. Омская студентка продала за долги доверие подруги

Дружба в залог. Омская студентка продала за долги доверие подруги

3 июня, 19:56
Фото: 1MI

Омская студентка крала украшения у подруги, чтобы оплатить кредит

Она приходила в гости, а уходила с «ювелиркой» в кармане.

Студентка одного из омских училищ заподозрила, что подруга «нечиста на руку», после того как та перестала приходить к ней в гости. Раньше визиты были частыми.

Девушка проверила шкатулку с ювелирными украшениями, в которую не заглядывала долгое время. Выяснилось, что не хватает несколько золотых колец, серег и браслетов — всего порядка 16 изделий на сумму 275 000 рублей. 

С экс-подругой она училась на одном курсе и часто приглашала ее в гости на свою съемную квартиру. В какой-то момент однокурсница забрала документы из учебного заведения и прекратила общение.

Тем не менее приятельница покаялась подруге. Рассказала, что воровала из нужды. Каждый раз вытаскивала по одному украшению, сдавала их и гасила кредит. Кстати, выручила всего 50 тысяч рублей. Девушка просила прощения и обещала все вернуть, даже написала расписку.

Однако вскоре пропала. Потерпевшая ждала больше полугода. Но, так ничего и не получив, написала заявление в полицию.

#Новости#Омск#Кража#Ломбард#Золото#Украшения
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