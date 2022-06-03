Дружба в залог. Омская студентка продала за долги доверие подруги

Девушка проверила шкатулку с ювелирными украшениями, в которую не заглядывала долгое время. Выяснилось, что не хватает несколько золотых колец, серег и браслетов — всего порядка 16 изделий на сумму 275 000 рублей.



С экс-подругой она училась на одном курсе и часто приглашала ее в гости на свою съемную квартиру. В какой-то момент однокурсница забрала документы из учебного заведения и прекратила общение.



Тем не менее приятельница покаялась подруге. Рассказала, что воровала из нужды. Каждый раз вытаскивала по одному украшению, сдавала их и гасила кредит. Кстати, выручила всего 50 тысяч рублей. Девушка просила прощения и обещала все вернуть, даже написала расписку.