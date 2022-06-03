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Деньги копятся. Юной омичке назначили пенсию за мать, убийство которой она подстроила

Деньги копятся. Юной омичке назначили пенсию за мать, убийство которой она подстроила

3 июня, 20:55
Фото: 1MI

Подозреваемой в убийстве семьи в Омской области девочке назначили пенсию

Пока она находится под следствием, деньги копятся на счету.

14-летняя жительница деревни Юрьевка, которая минувшей зимой подговорила своего парня учинить жестокую расправу над ее семьей, получает государственную пенсию по потере кормильца. Об этом NGS55.RU рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка Омской области. 

Выплата по потере кормильца — ежемесячное пособие, которое положено ребенку по закону в случае смерти одного или обоих родителей. На сегодняшний день ее минимальный размер в Омской области составляет 9 420 рублей. Однако может быть и больше — в зависимости от стажа и возраста умершего родителя. 

Пока получательница находится под следствием, деньги поступают на ее счет. Государство будет платить ей до наступления совершеннолетия. 

Напомним, жестокое убийство произошло в январе этого года в селе Юрьевка Павлоградского района. Девочка с маленьким братом прибежала к соседям ночью и рассказала, что неизвестный мужчина вломился в дом и вырезал всю их семью. Потом около суток она сознательно пыталась запутать следователей, покрывая своего возлюбленного — тоже подростка. Которого, как позже выяснилось, сама и подговорила расправиться с родителями и сестрой инвалидом. Подростки дали признательные показания.

Позже, психолого-психиатрическая экспертиза обоих подростков показала, что они вменяемы

#Новости#Омск#Омская область#Убийство#Пенсия#Подросток
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