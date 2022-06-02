Юрия Лозу обрадовало известие об отъезде украинских беженцев из Болгарии

Так он прокомментировал сообщение об отъезде из этой страны тридцати пяти автобусов с украинцами.
Музыкант добавил, что будет просто замечательно, если все украинские беженцы переселятся в Европу, о которой мечтали на протяжении многих лет. Об этом пишет pravda.ru. Он также пояснил, что в Болгарии украинцы ощущают себя не вполне комфортно, потому что для них «курица — не птица, Болгария — не заграница».
Лоза заявил, что после окончания спецоперации планировал посетить Болгарию. Однако, по его словам, если там поселятся украинские иммигранты, россияне по улицам спокойно ходить уже не смогут. «Такой уж у них склочный характер, особенно у мигрантов», — резюмировал музыкант.