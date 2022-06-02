Юрия Лозу обрадовало известие об отъезде украинских беженцев из Болгарии

Музыкант добавил, что будет просто замечательно, если все украинские беженцы переселятся в Европу, о которой мечтали на протяжении многих лет. Об этом пишет pravda.ru. Он также пояснил, что в Болгарии украинцы ощущают себя не вполне комфортно, потому что для них «курица — не птица, Болгария — не заграница».