Вирус в прошлом? Глава омского Роспотребнадзора Крига отменил ограничения по COVID-19

Омский Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача региона Александра Криги. В документе говорится, что теперь в регионе не действуют коронавирусные ограничения, введенные постановлением от 12 апреля 2020 года. Это масочный режим, режим самоизоляции для пенсионеров и омичей из групп риска, обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан и другие ограничения.
Однако это не означает, что регион полностью возвращается к докоронавирусной жизни. В ведомстве объяснили, что некоторые противоэпидемиологические мероприятия продолжат проводить. Речь идет о дезинфекции помещений, транспорта и магазинов, термометрии и социальной дистанции. Эти мероприятия направлены «на „разрыв“ механизма передачи инфекции».
В то же время в ведомстве напомнили, что на предыдущем оперативном штабе 27 мая решено отменить масочный режим и оставить это ограничение лишь в качестве рекомендации, особенно для омичей из группы риска. Режим повышенной готовности при это будет действовать до 30 июня, и за это время в регионе снова могут ввести коронавирусные ограничения, если заболеваемость резко вырастет.