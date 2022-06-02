Вирус в прошлом? Глава омского Роспотребнадзора Крига отменил ограничения по COVID-19

В то же время в ведомстве напомнили, что на предыдущем оперативном штабе 27 мая решено отменить масочный режим и оставить это ограничение лишь в качестве рекомендации, особенно для омичей из группы риска. Режим повышенной готовности при это будет действовать до 30 июня, и за это время в регионе снова могут ввести коронавирусные ограничения, если заболеваемость резко вырастет.