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«Вина обоюдная». Омский боец Александр Шлеменко попал в спорное ДТП на Жукова

«Вина обоюдная». Омский боец Александр Шлеменко попал в спорное ДТП на Жукова

2 июня, 18:42
Фото: 1MI

Омский боец Шлеменко попал в ДТП на улице Жукова

Спортсмен настаивает, что его вины в аварии нет.

В омских пабликах появилось сообщение о ДТП на круговом перекрестке на улице Жукова. Один из участников аварии ищет очевидцев, чтобы добиться правды — в ГИБДД установили обоюдную вину, но омич с этим не согласен.

Как выяснилось, вторым участником аварии оказался омский боец Александр Шлеменко. Он в разговоре с Городом55 подтвердил, что его автомобиль Tesla Model 3 пострадал в ДТП. Он утверждает, что вина водителей обоюдная.

«По решению сотрудников ГИБДД, вина [водителей] обоюдная. Как объяснили сотрудники, если бы была разметка, можно было бы на 100% утверждать, что я прав в этой ситуации. Но, так как нет разметки, вина обоюдная», - рассказал Александр Шлеменко.
скриншот паблика "Аварийный Омск"

Он отметил, что этот круговой перекресток достаточно проблемный. Здесь, по его словам, часто случаются аварии, и именно из-за отсутствия разметки сложно установить виновника ДТП.

«Я расстроен. Я ехал с сыном на тренировку, никого не трогал, ехал со скоростью 30 км/ч. Тут машина справа меня обгоняет, подрезает. Я пытался уйти влево, насколько мог, но она все равно меня „догнала“, — поделился подробностями аварии Александр Шлеменко. — Повреждения есть. Конечно, не такие серьезные — машина ездит. Из-за обоюдной вины мне 50% придется самому восстанавливать».

Омский боец добавил, что уже видел сообщения в соцсетях от второго участника ДТП. По информации Александра Шлеменко, водитель сегодня попал в новую аварию.

#Город#Новости#Омск#Александр Шлеменко#Авария#ДТП#Перекресток#Круговое движение#Ольга Акамова
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