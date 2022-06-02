«Вина обоюдная». Омский боец Александр Шлеменко попал в спорное ДТП на Жукова

В омских пабликах появилось сообщение о ДТП на круговом перекрестке на улице Жукова. Один из участников аварии ищет очевидцев, чтобы добиться правды — в ГИБДД установили обоюдную вину, но омич с этим не согласен.
Как выяснилось, вторым участником аварии оказался омский боец Александр Шлеменко. Он в разговоре с Городом55 подтвердил, что его автомобиль Tesla Model 3 пострадал в ДТП. Он утверждает, что вина водителей обоюдная.
«По решению сотрудников ГИБДД, вина [водителей] обоюдная. Как объяснили сотрудники, если бы была разметка, можно было бы на 100% утверждать, что я прав в этой ситуации. Но, так как нет разметки, вина обоюдная», - рассказал Александр Шлеменко.
Он отметил, что этот круговой перекресток достаточно проблемный. Здесь, по его словам, часто случаются аварии, и именно из-за отсутствия разметки сложно установить виновника ДТП.
«Я расстроен. Я ехал с сыном на тренировку, никого не трогал, ехал со скоростью 30 км/ч. Тут машина справа меня обгоняет, подрезает. Я пытался уйти влево, насколько мог, но она все равно меня „догнала“, — поделился подробностями аварии Александр Шлеменко. — Повреждения есть. Конечно, не такие серьезные — машина ездит. Из-за обоюдной вины мне 50% придется самому восстанавливать».
Омский боец добавил, что уже видел сообщения в соцсетях от второго участника ДТП. По информации Александра Шлеменко, водитель сегодня попал в новую аварию.